Violenza donne, Istat: +79,5% chiamate a 1522 nell'anno del Covid (Di lunedì 17 maggio 2021) La pandemia da Covid ha portato a un forte incremento delle segnalazioni per Violenza sulle donne nel 2020. Le chiamate al 1522 sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%). È quanto emerge dai dati pubblicati dall'Istat nell'ambito dello studio. 'Le richieste di aiuto durante la pandemia'. Il boom di chiamate si è avuto a partire da fine marzo, con picchi ad aprile (+176,9% rispetto allo stesso mese del 2019) e a maggio (+182,2% rispetto a maggio 2019), ma soprattutto in occasione del 25 novembre, la giornata in cui si ricorda la Violenza contro le donne, anche per effetto della campagna mediatica.Quasi la metà sono casi di Violenza fisicaSi tratta soprattutto di ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 17 maggio 2021) La pandemia daha portato a un forte incremento delle segnalazioni persullenel 2020. Lealsono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%). È quanto emerge dai dati pubblicati dall''ambito dello studio. 'Le richieste di aiuto durante la pandemia'. Il boom disi è avuto a partire da fine marzo, con picchi ad aprile (+176,9% rispetto allo stesso mese del 2019) e a maggio (+182,2% rispetto a maggio 2019), ma soprattutto in occasione del 25 novembre, la giornata in cui si ricorda lacontro le, anche per effetto della campagna mediatica.Quasi la metà sono casi difisicaSi tratta soprattutto di ...

