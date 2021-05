Vinci Casa lunedì 17 maggio 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di lunedì 17 maggio 2021) Vinci Casa lunedì 17 maggio 2021. L’estrazione di sabato 15/05/2021 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. numeri Vinci Casa estratti oggi, lunedì 17 maggio 2021 7 – 11 – 19 – ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 maggio 2021)17. L’estrazione di sabato 15/05/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.177 – 11 – 19 – ...

