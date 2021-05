Video – Il primo gol di Hamsik col Goteborg è fantastico (Di lunedì 17 maggio 2021) Bellissimo il primo gol di Marek Hamsik contro il Goteborg, messo a segno nella sfida con Sirius. L’ex capitano del Napoli ha segnato davvero un gol fantastico, con un tiro al volo a sfruttare una goffa respinta della difesa avversaria. Con il mancino Marek Hamsik ha colpito la palla in maniera perfetta che si è insaccata alle spalle del portiere sotto la traversa. Un tiro imparabile per chiunque. Dopo il primo gol di Hamsik con la maglia del Goteborg è scoppiata l’esultanza di tutta la squadra che ha potuto apprezzare il gesto balistico del centrocampista slovacco. Alla fine la partita è terminata col risultato di 2-2 ma sicuramente la rete di Hamsik resta una delle cose più belle del match. Un gesto che i tifosi del Napoli hanno ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 maggio 2021) Bellissimo ilgol di Marekcontro il, messo a segno nella sfida con Sirius. L’ex capitano del Napoli ha segnato davvero un gol, con un tiro al volo a sfruttare una goffa respinta della difesa avversaria. Con il mancino Marekha colpito la palla in maniera perfetta che si è insaccata alle spalle del portiere sotto la traversa. Un tiro imparabile per chiunque. Dopo ilgol dicon la maglia delè scoppiata l’esultanza di tutta la squadra che ha potuto apprezzare il gesto balistico del centrocampista slovacco. Alla fine la partita è terminata col risultato di 2-2 ma sicuramente la rete diresta una delle cose più belle del match. Un gesto che i tifosi del Napoli hanno ...

