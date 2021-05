Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 maggio 2021)17 MAGGIOORE 07.20 – MARCO CILUFFO BUONGIORNO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLAATTIVE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA, IN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC. INOLTRE, DA OGGI E FINO A VENERDI’21 E LUNEDÌ 24 MAGGIO, CORSO TRIESTE È CHIUSO DA VIA CHIANA A PIAZZA TRENTO PER CONSENTIRE I LAVORI DI POTATURA. ATTIVE PERTANTO, DEVIAZIONI PER LE LINEE S02 ANNIBALIANO ED S12 ROSSELINI. PASSIAMO ALLA VIABILITA’ SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE ALTEZZA GALLERIA APPIA MENTRE REGOLARE LA CIRCONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE CODE SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO IN ENTRATA DALLO ...