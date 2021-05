Vaccino, il Lazio è pronto all'Open day per i maturandi (Di lunedì 17 maggio 2021) AGI - Un Open day per i maturandi. Per il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti si può fare e l'intenzione della sua Giunta è di procedere in questa direzione: "Vaccinare i maturandi ora è possibile e lo faremo. Torniamo alla normalità con i vaccini e pensando a tutti", scrive Zingaretti in un Tweet. "È giusto pensare a ragazzi e ragazze che hanno di fronte questa prova, dopo 2 anni difficili anche per lo studio e la vita sociale". Positiva la risposta dei presidi: "Da diversi mesi stavamo chiedendo alla Regione Lazio, e in particolare all'assessorato alla Sanità di fare screening ai ragazzi delle scuole superiori e abbiamo chiesto anche di far vaccinare i maturandi", dice il presidente dell'associazione presidi di Roma e del Lazio Mario Rusconi. Mezzo ... Leggi su agi (Di lunedì 17 maggio 2021) AGI - Unday per i. Per il presidente della Regione, Nicola Zingaretti si può fare e l'intenzione della sua Giunta è di procedere in questa direzione: "Vaccinare iora è possibile e lo faremo. Torniamo alla normalità con i vaccini e pensando a tutti", scrive Zingaretti in un Tweet. "È giusto pensare a ragazzi e ragazze che hanno di fronte questa prova, dopo 2 anni difficili anche per lo studio e la vita sociale". Positiva la risposta dei presidi: "Da diversi mesi stavamo chiedendo alla Regione, e in particolare all'assessorato alla Sanità di fare screening ai ragazzi delle scuole superiori e abbiamo chiesto anche di far vaccinare i", dice il presidente dell'associazione presidi di Roma e delMario Rusconi. Mezzo ...

