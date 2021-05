Treviso-Virtus Bologna oggi | orario | tv | programma | streaming gara-3 Playoff Serie A basket

(Di lunedì 17 maggio 2021) Terzo atto dellatra la De LonghiSegafredo. La squadra di Djordjevic è avanti per 2-0 dopo due nette vittorie nelle prime due sfide e con la possibilità di avere il match point questa sera. Dall’altra parte c’è unache proverà ad allungare una, che al momento sembra stretta tra le mani Belinelli e compagni. Qui di seguito ilcompleto di De LonghiSegafredo-3 dei quarti di finale deidiA. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta televisiva su Rai Sport HD ed insu Rai Play, Eurosport Player e Discovery+. Non perdetevi anche la diretta ...

BasketCity_net : - Virtusbo : @LegaBasketA , Playoff Quarti di Finale, Gara-3: il prepartita della trasferta a @treviso_basket ?? - _Tiempo_Extra_ : #Basquet ?? #LegaA ???? Reyer Venezia 83-78 Sassari Milano 93-79 Trento Brindisi 86-54 Trieste Virtus Bologna 88-83 Treviso - TrevisoCityWR : Treviso Basket, che cuore a Bologna. Ma la Virtus vince 88-83 e va sul 2-0 - bolognabasket : Le pagelle dei quotidiani @Virtusbo -

Domani in campo Trieste contro Brindisi econtroBologna, le due squadre in casa sono sotto 0 - 2.Alle 19 Brindisi proverà a chiudere i conti a Trieste, alle 20.45 sarà il turno dellaBologna a, con le Vu nere avanti per 2 - 0 nella serie.Terzo atto della serie tra la De Longhi Treviso E Virtus Segafredo Bologna. La squadra di Djordjevic è avanti per 2-0 dopo due nette vittorie nelle prime due sfide e con la possibilità di avere il mat ...Se la Reyer ha la prima chance di chiudere i conti con la Dinamo, anche l’Olimpia Milano stasera va a giocarsi il primo match ball per qualificarsi alla semifinale scudetto. Alle 20,45 la squadra di..