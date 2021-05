Traffico aereo, Sea: nei primi 4 mesi dell’anno a Milano Linate in ripresa del 30% (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Traffico aereo dell’aeroporto di Milano Linate è cresciuto del 30,8% nei primi 4 mesi dell’anno. A comunicarlo la stessa società che gestisce lo scalo lombardo che ha sottolineato come la crescita dei voli in Italia nello stesso periodo è stata del 36,9%. In particolare aMilano Linate Sea ha registrato un “incremento percentuale a tre cifre nelle prime settimane di maggio”, anche se “il mercato non è ancora tornato ai livelli del 2019”. Tra le iniziative annunciate per facilitare l’imbarco dei passeggeri nei voli in sicurezza Sea ha attuato una “frequente igienizzazione degli spazi, il distanziamento, l’utilizzo di documentazione paperless e la possibilità di effettuare tamponi naso-faringei presso i due terminal, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Ildell’aeroporto diè cresciuto del 30,8% nei. A comunicarlo la stessa società che gestisce lo scalo lombardo che ha sottolineato come la crescita dei voli in Italia nello stesso periodo è stata del 36,9%. In particolare aSea ha registrato un “incremento percentuale a tre cifre nelle prime settimane di maggio”, anche se “il mercato non è ancora tornato ai livelli del 2019”. Tra le iniziative annunciate per facilitare l’imbarco dei passeggeri nei voli in sicurezza Sea ha attuato una “frequente igienizzazione degli spazi, il distanziamento, l’utilizzo di documentazione paperless e la possibilità di effettuare tamponi naso-faringei presso i due terminal, ...

