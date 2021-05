Riaperture | il coprifuoco resta per ora La proposta di Mario Draghi

(Di lunedì 17 maggio 2021) La cabina di regia sulle: ilfino a giugno ma sarà posticipato da subito. Il. La misura sarà rivista ma resterà in vigore fino ai primi di giugno, quando si dovrebbe procedere con la cancellazione del divieto di circolazione. La cabina di regia Il Presidente del Consiglioha convocato la cabina di regia per le 16.00 del 17 maggio. All’ordine del giorno ci sono le prossimee la revisione delle misure restrittive attualmente in vigore. Come noto, uno dei temi principali della discussione è il. Il Centrodestra di governo, spalleggiato da Italia Viva, spera nella cancellazione. Luigi Di Maio si tiene sul vago non scoprendo le carte di un Movimento 5 ...

alle 23 , per poi estenderlo dal 7 giugno alle 24 ed eliminarlo dal 21 giugno . E' la ...di regia discute i nuovi criteri per i colori delle regioni e la nuova road map delle, ...Un miglioramento tale da poter procedere con ulteriorie allentamenti delle restrizioni, a partire da quella relativa al. E forse fa bene Galli a non farsi vedere più in tv, ...Si è tenuta oggi, 17 maggio, la Cabina di regia del Governo per discutere dell’allentamento del coprifuoco e riaperture. Secondo quanto emerso, il premier Mario Draghi ha proposto di spostare da ...È in arrivo il nuovo decreto con le disposizioni sul coprifuoco e sulle riaperture: sarà il Consiglio dei Ministri a stabilire le nuove regole, convocato dopo la ...