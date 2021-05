REM per proroga NASPI e DIS COLL con domanda respinta: attenzione ad eventuali errori dell’INPS (Di lunedì 17 maggio 2021) domanda di REM per proroga NASPI e DIS COLL respinta. Ecco come comportarsi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 maggio 2021)di REM pere DIS. Ecco come comportarsi. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : REM per proroga NASPI e DIS COLL con domanda respinta: attenzione ad eventuali errori dell’INPS - Rem_MadeofPaper : @_wankycriss Fa ridere chi non conosce la vera ironia, o chi non abbastanza sensibilità per capire che è una cosa s… - FERVO10 : Inizia l incontro tra aziende e studenti per la presentazione del Master REM del Politecnico di Milano! 25 anni di… - Rem_MadeofPaper : @_wankycriss 'Mezza lesbica' non aveva la pretesa di essete una 'battuta', non era detto per far ridere, e non cred… - Rem_MadeofPaper : @_wankycriss Non era necessario aver studiato la linguistica testuale per comprendere il tuo tweet, e te lo dice un… -