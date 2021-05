Questo finto funerale non è stato inscenato a Gaza, ma in Giordania nel 2020 (Di lunedì 17 maggio 2021) Il 12 maggio 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un gruppo di persone portare in spalla una barella che sembrerebbe trasportare un defunto. Nel mentre, inizia a suonare una sirena. Le persone lasciano la barella a terra e iniziano a fuggire. A quel punto, il filmato prosegue e mostra che anche la persona sulla barella si alza e corre via. Le immagini sono accompagnate da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Hamas, come fa di solito, ha finto la sepoltura di un bambino e, per coincidenza, Israele ha avvertito con le sirene che avrebbe attaccato in quel momento, a causa dei numerosi missili che i palestinesi di Hamas hanno lanciato. Il risultato è stato Questo: il morto è improvvisamente risuscitato!». Il riferimento è al conflitto in atto tra ... Leggi su facta.news (Di lunedì 17 maggio 2021) Il 12 maggio 2021 su Facebook èpubblicato un video che mostra un gruppo di persone portare in spalla una barella che sembrerebbe trasportare un defunto. Nel mentre, inizia a suonare una sirena. Le persone lasciano la barella a terra e iniziano a fuggire. A quel punto, il filmato prosegue e mostra che anche la persona sulla barella si alza e corre via. Le immagini sono accompagnate dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Hamas, come fa di solito, hala sepoltura di un bambino e, per coincidenza, Israele ha avvertito con le sirene che avrebbe attaccato in quel momento, a causa dei numerosi missili che i palestinesi di Hamas hanno lanciato. Il risultato è: il morto è improvvisamente risuscitato!». Il riferimento è al conflitto in atto tra ...

Advertising

antoniodes85 : @HuffPostItalia Questo sciacallo non dovrebbe andare più a fare il finto moralista in tv - danochki : @rubio_chef Vomitevoli. Questo finto femminismo borghese è raccapricciante. Dall’alto della loro condizione parlano… - yutaeminx : tutto questo toxic davvero mi sta facendo venir voglia di droppare il kpop per davvero, non è piú come prima, mi se… - FraSellers : RT @Belzebu6663: Qualcuno spieghi a questo coglione finto intellettuale che tenere ferme le navi ritardava altri carichi di merce umana...… - JoMarch93 : @3435Nicoletta @Daniela21505028 Concordo su tutto. Molti spettatori si sono calati in questo 'mondo finto' e parlan… -