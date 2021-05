Advertising

Ansa_Piemonte : Porto Imperia: la Cassazione conferma il fallimento. Accolte tesi curatori Ambrosini e Ferrari e Procura Generale… - lo_spiffero : Sul fallimento del porto d'Imperia la Cassazione ribalta la sentenza - SanremoNews : Cerchi lavoro? Un'azienda turistico ricettiva a Imperia, situata a Porto Maurizio, cerca personale di sala per la s… - imperianews_it : Cerchi lavoro? Un'azienda turistico ricettiva a Imperia, situata a Porto Maurizio, cerca personale di sala per la s… - rep_torino : Yacht invisibili al fisco nel porto di Imperia, la Finanza pizzica 15 'furbetti' torinesi [di Carlotta Rocci] [aggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Imperia

Agenzia ANSA

La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione della Corte d'Appello di Genova, confermando il fallimento delladispa, la società al centro di uno scandalo che aveva portato in carcere l'ex patron del gruppo Acquamarcia, Francesco Bellavista Caltagirone, poi assolto dalle accuse. Accogliendo le ...Una gatta abbandonata con 2 cuccioli in una spiaggia diMaurizio è stata recuperata dai volontari di Accademia Kronos di. Gatti in difficoltà: interviene l'accademia Kronos Una gatta ...(ANSA) - TORINO, 17 MAG - La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione della Corte d'Appello di Genova, confermando il fallimento della Porto di Imperia spa, la società al centro di uno scandalo c ...Doccia gelata per gli ex soci della società Porto di Imperia (tra cui la famiglia Carli, storici produttori liguri di olio d’oliva), dichiarata fallita circa otto anni dal Tribunale di Imperia. La Cas ...