Playoff Serie B, Cittadella-Monza streaming: dove vedere la gara in diretta (Di lunedì 17 maggio 2021) Cittadella-Monza streaming – I Playoff Serie B da cui uscirà il nome dell’ultima squadra promossa in Serie A insieme a Empoli e Salernitana sono giunti alle semifinali. La prima gara in programma è quella tra Cittadella e Monza, che vedrà sfidarsi due formazioni che non vogliono fallire l’obiettivo. I veneti hanno chiuso il campionato al L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 17 maggio 2021)– IB da cui uscirà il nome dell’ultima squadra promossa inA insieme a Empoli e Salernitana sono giunti alle semifinali. La primain programma è quella tra, che vedrà sfidarsi due formazioni che non vogliono fallire l’obiettivo. I veneti hanno chiuso il campionato al L'articolo

Advertising

federicocasotti : 40 giorni dopo la finale di ritorno dei playoff, lo @acspezia ha debuttato in Serie A. Società, rosa, allenatore: t… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Playoff Serie B, Cittadella-Monza streaming: dove vedere la gara in diretta: Cittadella… - SkySport : Cittadella-Monza LIVE: le formazioni dell'andata della semifinale playoff di Serie B - infoitsport : Calcio in TV, playoff Serie B oggi e stasera: dove vedere Venezia-Lecce e Cittadella-Monza - infoitsport : Serie B verso l'atto conclusivo: prendono il via le semifinali dei playoff -