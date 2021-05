Piccinini-Di Canio, lite su Mourinho in diretta tv (Di lunedì 17 maggio 2021) lite in tv tra Paolo Di Canio e Sandro Piccinini su José Mourinho. Lo scontro è andato in scena negli studi di Sky Sport, quando Piccinini ha preso le difese del nuovo tecnico della Roma. “Capisco che non giova a nessuno andare contro Mourinho, ma dire che sta facendo bene è una follia”, lo ha incalzato Di Canio, ricordando gli ultimi flop dello Special One in Premier League. “Tuchel adesso è il miglior allenatore in circolazione ed è stato esonerato a dicembre, quindi cos’è un perdente?”, è stata la replica di Mourinho. Da qui, i toni si sono alzati. “Per cosa è stato esonerato, per rapporti non idilliaci con il gruppo? Capisco che per te sia molto difficile capirlo”, ha detto l’ex giocatore. “No, sei tu che non hai capito e falsi la realtà, ti sto ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 maggio 2021)in tv tra Paolo Die Sandrosu José. Lo scontro è andato in scena negli studi di Sky Sport, quandoha preso le difese del nuovo tecnico della Roma. “Capisco che non giova a nessuno andare contro, ma dire che sta facendo bene è una follia”, lo ha incalzato Di, ricordando gli ultimi flop dello Special One in Premier League. “Tuchel adesso è il miglior allenatore in circolazione ed è stato esonerato a dicembre, quindi cos’è un perdente?”, è stata la replica di. Da qui, i toni si sono alzati. “Per cosa è stato esonerato, per rapporti non idilliaci con il gruppo? Capisco che per te sia molto difficile capirlo”, ha detto l’ex giocatore. “No, sei tu che non hai capito e falsi la realtà, ti sto ...

Advertising

forzaroma : Lite furiosa tra #Piccinini e #DiCanio su #Mourinho: “Ti piacciono i like facili” #ASRoma - Pall_Gonfiato : Clamorosa lite Di Canio-Piccinini per Mourinho (VIDEO): 'Hai preso like facili Sandro, ma hai difficoltà a capire p… - fanpage : Lite in diretta tra Piccinini e Di Canio su Sky Sport - michelelapenna5 : RT @MFerrajolo: +++ @RealPiccinini vs #PaoloDiCanio +++ @SkySports mi/vi chiedo come possiate permettere che venga detto ad un professioni… - emmezetaJ : Di Canio rosica per Mou alla Roma, che poi per inciso attacchi Piccinini ok, ma a leggere della diatriba pensavo meglio ?? -