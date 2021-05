Pfizer a 50enni negli Open Day ma ora dosi esaurite per anziani e fragili, proteste anche a Monreale (Di lunedì 17 maggio 2021) anziani e persone fragili rispediti a casa perché “sono finite le scorte del vaccino Pzizer”. Sono tante le segnalazioni che arrivano a MonrealeLive di altrettanti cittadini che sono giunti agli hub di Palermo per ricevere la seconda dose ma che sono dovuti tornare indietro per la mancanza di dosi disponibili. Ma non solo, monta la protesta anche della categoria dei Medici di base, che denuncia “Caos organizzativo”. “Oggi ho allenato la mia pazienza – dice una Monrealese -, ho atteso per i miei genitori, l’arrivo del vaccino Pfizer (scorte esaurite) dalla fiera del mediterraneo fino alla destinazione del luogo della vaccinazione dalle 8:00 fino alle 13:00, dopo aver atteso l’arrivo e l’avvenuta vaccinazione, siamo andati via alle 15:00”. quindi ... Leggi su monrealelive (Di lunedì 17 maggio 2021)e personerispediti a casa perché “sono finite le scorte del vaccino Pzizer”. Sono tante le segnalazioni che arrivano aLive di altrettanti cittadini che sono giunti agli hub di Palermo per ricevere la seconda dose ma che sono dovuti tornare indietro per la mancanza didisponibili. Ma non solo, monta la protestadella categoria dei Medici di base, che denuncia “Caos organizzativo”. “Oggi ho allenato la mia pazienza – dice unase -, ho atteso per i miei genitori, l’arrivo del vaccino(scorte) dalla fiera del mediterraneo fino alla destinazione del luogo della vaccinazione dalle 8:00 fino alle 13:00, dopo aver atteso l’arrivo e l’avvenuta vaccinazione, siamo andati via alle 15:00”. quindi ...

Advertising

monrealeatoday : Pfizer a 50enni negli Open Day ma ora dosi esaurite per anziani e fragili, proteste anche a Monreale - MarcoVarchetta : @roripao1 @GiovaQuez Sicuramente, però non mi sembra giusto che gli over 60, per i quali AZ è raccomandato, abbiano… - SandraColombino : RT @Etruria72: Pfizer sconfessa l’Italia:“Richiamo dopo 21giorni”.Ma il governo va avanti L’azienda contro l’allungamento dei tempi dispost… - Etruria72 : Pfizer sconfessa l’Italia:“Richiamo dopo 21giorni”.Ma il governo va avanti L’azienda contro l’allungamento dei temp… - grecale66 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Vaccini Covid19, Pfizer ai 50enni che rifiutano AstraZeneca 'Sbagliano, ma la priorità è vaccinare' - ht… -