Oggi 17 maggio | Santa Giulia Salzano e il carisma di far conoscere Gesù

Santa Giulia Salzano incarnò fin da piccola la missione di insegnante, che diventò poi quella di catechista dopo che si rese conto della grande povertà di Dio tra i ragazzi. Lo scopo di vita che si era data Giulia era quello di fare "sempre catechismo, finchè avrò un fil di vita", al punto di essere L'articolo proviene da La Luce di Maria.

AmiciUfficiale : Ragazzi con oggi si chiude il Daytime di #Amici20! Grazie per tutte le emozioni che ci avete regalato ?? Vi aspettia… - LaStampa : Buongiorno! Ecco la prima pagina di oggi, 17 maggio 2021 ?? Gli aggiornamenti su - Corriere : Covid in Italia, il bollettino di oggi: 5.753 casi e 93 morti. Tasso al 2,8% - francofontana43 : Auschwitz 16 maggio 1944. Ricordare la rivolta dei rom per combattere l'intolleranza Una pagina poco nota della Res… - PoliticaNewsNow : PALINSESTO POLITICO - I programmi Tv e Radio in onda oggi, lunedì 17 maggio 2021

Ultime Notizie dalla rete : Oggi maggio Coprifuoco e ristoranti, si apre Sono i nodi principali di cui dovrà oggi occuparsi la cabina di regia politica del governo Draghi, ...coinvolgeranno i centri commerciali che riapriranno nel fine settimana (già dal 22 maggio) e il ...

Se il presidente CEI va a braccetto con Zan E cosa non c'è di chiaro sul fatto che ogni anno il 17 maggio tutte le scuole di ogni ordine e ...il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti'? Lo vediamo già oggi che è ...

Covid 16 maggio 2021 Marche: bollettino coronavirus oggi. Contagi, morti e ricoveri il Resto del Carlino E il rapper litiga con un prete su Instagram Il conflitto tra Fedez e i rappresentanti della Chiesa nasce dal discorso che il cantante ha fatto dal palco del concerto del primo maggio contro l’omofobia e a favore del riconoscimento delle coppie ...

Vaccini, la Lombardia a luglio vuole tagliare il traguardo della prima dose a tutti È l’ultimo miglio della vaccinazione di massa anti-Covid. I 40enni lombardi possono prenotare il proprio turno da giovedì 20 maggio. I 30enni dal 27. Infine, dal 2 giugno, ...

