Morcheeba | «Blackest Blue è un album per incoraggiare le persone»

(Di lunedì 17 maggio 2021) «È stato un periodo in cui, nella musica, siamo stati alleggeriti da ogni tipo di pressione. Avevamo tempo, e l'abbiamo sfruttato al meglio per decidere con cura le canzoni del nuovo disco». Parola di Skye Edwards, inconfondibile voce dei(formati da lei e dal beatmaker e produttore Ross Godfrey), tra i pionieri del trip hop inglese, che oggi pubblicano il loro decimoper la loro etichetta indipendente Fly Agaric Records in partnership con Kartel Music Group. Il disco, anticipato dai singoli Sounds Of, Oh Oh Yeah, The Moon e Killed Our Love, spazia con naturalezza tra downbeat, chill, electro-pop e soul, all'insegna delle contaminazioni tra generi che da sempre caratterizzano il sound dei...