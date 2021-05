LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Cusinato e Franceschi in finale nei 400 misti (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.24: A metà della seconda batteria Markos, Ellegaard, Gadgaard 10.21: Il russo Borodin vince la prima batteria dei 400 stile con 3’55?46, davanti al danese Lindholm e al ceco Gemov 10.17: Iniziano le batterie dei 400 stile libero uomini. Nella quarta De Tullio, nella quinta e ultima Detti e Ciampi 10.15: In finale nei 400 misti Hosszu, Mihalyari, Wilmott, Cusinato, Crevar, Corro Lorente, Vogelmann, Franceschi 10.14: Si qualifica per la finale Sara Franceschi ma per un soffio. Non è in condizione la livornese, bene Cusinato in finale col quarto posto 10.13: Hosszu vince con 4’27?42, secondo posto per Mihalyari, terzo per Crevar. Franceschi è sesta con ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.24: A metà della seconda batteria Markos, Ellegaard, Gadgaard 10.21: Il russo Borodin vince la prima batteria dei 400 stile con 3’55?46, davanti al danese Lindholm e al ceco Gemov 10.17: Iniziano le batterie dei 400 stile libero uomini. Nella quarta De Tullio, nella quinta e ultima Detti e Ciampi 10.15: Innei 400Hosszu, Mihalyari, Wilmott,, Crevar, Corro Lorente, Vogelmann,10.14: Si qualifica per laSarama per un soffio. Non è in condizione la livornese, beneincol quarto posto 10.13: Hosszu vince con 4’27?42, secondo posto per Mihalyari, terzo per Crevar.è sesta con ...

