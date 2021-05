L’ex arbitro Casarin | «Calvarese confuso | quello di Cuadrado è uno scherzo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 maggio 2021)ha parlato della direzione arbitrale didurante Juventus Inter. Le sue dichiarazioni Paolo, exe designatore, ha commentato sul Corriere della Sera l’arbitraggio diin Juve-Inter. Il suo commento. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24 «Juventus-Inter ha mostrato dove può sprofondare il gioco del calcio se si modifica l’applicazione delle regole in area di rigore per segnare di più. Tanti gol per falli in area vuol dire più rigori” Siccome l’è solo un uomo, pronta la Var per ridurre gli errori, soprattutto quelli chiari ed evidenti. Lo afferma il protocollo della Fifa. Ma in realtà ogni fallo di mano è rigore; i giocatori stanno più attenti e allora si decide che ogni contatto ...