Lettera dal Titanic: reperto autentico o un falso? (Di lunedì 17 maggio 2021) La storia della Lettera di Mathilde, che avrebbe scritto il messaggio e lanciato dal Titanic, sta appassionando tutta la Francia La Lettera scritta da una ragazzina di appena tredici anni, che si presume fosse un passeggero del Titanic, è stata ritrovata in una bottiglietta nella Baia di Fundy nel 2017 da una famiglia canadese mentre, madre, padre e figli passeggiavano sulla spiaggia. Dalle prime analisi svolte da ricercatori universitari, grafologi e storici che hanno analizzato il reperto contenente il messaggio di Mathilde, si è potuto attribuire il reperto allo stesso periodo in cui la ragazzina ha vissuto. Il messaggio “Lancio questa bottiglietta in mare, dobbiamo arrivare fra qualche giorno a New York. Se qualcuno la trova, avvertite la famiglia Lefebvre a Lie’vin” è ... Leggi su zon (Di lunedì 17 maggio 2021) La storia delladi Mathilde, che avrebbe scritto il messaggio e lanciato dal, sta appassionando tutta la Francia Lascritta da una ragazzina di appena tredici anni, che si presume fosse un passeggero del, è stata ritrovata in una bottiglietta nella Baia di Fundy nel 2017 da una famiglia canadese mentre, madre, padre e figli passeggiavano sulla spiaggia. Dalle prime analisi svolte da ricercatori universitari, grafologi e storici che hanno analizzato ilcontenente il messaggio di Mathilde, si è potuto attribuire ilallo stesso periodo in cui la ragazzina ha vissuto. Il messaggio “Lancio questa bottiglietta in mare, dobbiamo arrivare fra qualche giorno a New York. Se qualcuno la trova, avvertite la famiglia Lefebvre a Lie’vin” è ...

