La rete dei coworking di Talent Garden si espande in Francia

Leggi su wired

(Di lunedì 17 maggio 2021) Davide Dattoli, CEO e cofondatore diProsegue l’espansione dellain Europa: la piattaforma italiana per il, formazione e networking, dedicata all’innovazione digitale sbarca per la prima volta inaprendo un campus a Lille, nelle Fiandre. Il nuovo spazio, 2.500 metri quadrati, pronto a ospitare 300i digitali, è stato costruito in collaborazione con Westfield, primo gruppo retail al mondo, all’interno del centro commerciale Euralille nel cuore di una città, terzo centro d’affari transalpino, in una collocazione geografica strategica a un’ora da Bruxelles, Parigi e Londra. Lille, con 30mila occupati nel settore digitale, è sempre più scelta Oltralpe come base per fondare startup innovative ed è ...