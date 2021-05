Ipertensione, perché è un pericolo per la salute e come controllarla (Di lunedì 17 maggio 2021) Anche se a volte lo dimentichiamo, questo fattore di rischio è molto comune anche nelle donne, specie dopo la menopausa. come affrontare la situazione? Prima di tutto correggendo le cattive abitudini, dal fumo alla sedentarietà fino alla ridotta attività fisica e al peso in eccesso. Poi, se il medico lo consiglia, possono aiutarci anche i farmaci. Ma come comportarsi? Ecco i consigli di Maria Lorenza Muiesan, Professore ordinario di Medicina Interna all’Università di Brescia e Direttore della Medicina 2 presso gli Spedali Civili della città lombarda. Aumentare la consapevolezza Negli USA da anni è in atto una grande campagna di sensibilizzazione per aumentare la conoscenza dei danni provocati da valori di pressione arteriosa elevati e la consapevolezza, il trattamento ed il controllo dell’Ipertensione nel sesso femminile sono ... Leggi su dilei (Di lunedì 17 maggio 2021) Anche se a volte lo dimentichiamo, questo fattore di rischio è molto comune anche nelle donne, specie dopo la menopausa.affrontare la situazione? Prima di tutto correggendo le cattive abitudini, dal fumo alla sedentarietà fino alla ridotta attività fisica e al peso in eccesso. Poi, se il medico lo consiglia, possono aiutarci anche i farmaci. Macomportarsi? Ecco i consigli di Maria Lorenza Muiesan, Professore ordinario di Medicina Interna all’Università di Brescia e Direttore della Medicina 2 presso gli Spedali Civili della città lombarda. Aumentare la consapevolezza Negli USA da anni è in atto una grande campagna di sensibilizzazione per aumentare la conoscenza dei danni provocati da valori di pressione arteriosa elevati e la consapevolezza, il trattamento ed il controllo dell’nel sesso femminile sono ...

