Incendio in Policlinico Bari, pronto soccorso ancora chiuso (Di lunedì 17 maggio 2021) E' ancora chiuso il pronto soccorso del Policlinico di Bari a seguito del rogo scoppiato nella tarda serata di ieri nei sotterranei della struttura, dove si trovavano rifiuti e biancheria. I vigili ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) E'ildeldia seguito del rogo scoppiato nella tarda serata di ieri nei sotterranei della struttura, dove si trovavano rifiuti e biancheria. I vigili ...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Bari, dalle 23:00 intervento dei #vigilidelfuoco nel Policlinico per un #incendio sviluppatosi in alcuni locali… - repubblica : Incendio al Policlinico di Bari, fumo nel Pronto soccorso e nel padiglione Asclepios - zazoomblog : Incendio in Policlinico Bari pronto soccorso ancora chiuso - #Incendio #Policlinico #pronto - CorriereQ : Incendio in Policlinico Bari, pronto soccorso ancora chiuso - Borderline_24 : #Bari, domato #Incendio al #Policlinico: pronto soccorso ancora non agibile -