Il giudice di Bari confessa: proprietario di alcune armi nel casolare di Andria Interrogatorio di De Benedictis (Di lunedì 17 maggio 2021) Giuseppe De Benedictis, arrestato dopo il ritrovamento di varie armi nel casolare di Andria, è stato sottoposto oggi ad Interrogatorio. Il giudice barese ha ammesso la proprietà di alcune di quelle armi, compresa qualcuna da guerra. È quanto riportato dall'agenzia Ansa.

