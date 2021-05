Giuliano Montaldo | un racconto autobiografico in “Un grande amore”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA – “Un”, in libreria dal 20 maggio, è un imperdibilein cuiracconta per la prima volta il film della sua vita. Oltre settant’anni di carriera, davanti e dietro la macchina da presa, raccolti dal filo rosso che lo lega alla moglie Vera, unastoria die cinema. Ecco cosa racconta: “Sono passati sessant’anni ma il mio esordio nella regia non smette di essere un ricordo amaro. Il pubblico in sala accolse la pellicola con applausi calorosi e convinti, ma il giorno dopo venne massacrata dalla critica. Nonostante la solidarietà di tanti amici, quelle critiche ingiuste e feroci mi ferirono in profondità e stavo meditando di lasciare per sempre quel lavoro e quel ...