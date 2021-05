Giro d’Italia: a Foligno primo Peter Sagan, Bernal sempre in rosa (Di lunedì 17 maggio 2021) Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) ha vinto la decima tappa del centoquattresimo Giro d’Italia, la L’Aquila – Foligno, di 139 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) e Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 17 maggio 2021)(Bora – Hansgrohe) ha vinto la decima tappa del centoquattresimo, la L’Aquila –, di 139 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) e Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) L'articolo proviene da Firenze Post.

