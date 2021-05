Giovani, autonomia un sogno, oltre la metà vive con genitori (Di lunedì 17 maggio 2021) Il percorso verso l'autonomia resta, per molti Giovani, un sogno nel cassetto: il 50,3% degli under - 35 vive infatti ancora con i propri genitori, mentre circa quattro Giovani su dieci (37,9%) vivono ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Il percorso verso l'resta, per molti, unnel cassetto: il 50,3% degli under - 35infatti ancora con i propri, mentre circa quattrosu dieci (37,9%) vivono ...

Advertising

fisco24_info : Giovani, autonomia un sogno, oltre la metà vive con genitori: Report Cng, 5 anni dopo studi solo il 37% ha un lavor… - antonellainver6 : Il fallimento di un sistema paese che non è capace di supportare la transizione verso l'autonomia e l'indipendenza… - CittadellAssisi : RT @toniodellolio: Posso dire grazie ai giovani ebrei italiani di #NotInOurNames? Per il loro coraggio. Per la prova di autonomia di giudiz… - Ant5410 : RT @toniodellolio: Posso dire grazie ai giovani ebrei italiani di #NotInOurNames? Per il loro coraggio. Per la prova di autonomia di giudiz… - fedeli_paolo : RT @toniodellolio: Posso dire grazie ai giovani ebrei italiani di #NotInOurNames? Per il loro coraggio. Per la prova di autonomia di giudiz… -