Domani c'è Lazio-Torino: l'arbitro sarà Fabbri, Aureliano e Liberti al VAR (Di lunedì 17 maggio 2021) Lazio-Torino, recupero della 6a giornata di ritorno del campionato di Serie A, prevista per Domani alle 20.30, sarà diretta dall'arbitro Michael Fabbri. Il direttore di gara della sezione di Ravenna sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Cecconi e dal quarto uomo Dionisi. Al VAR ci saranno invece Aureliano e Liberti.

