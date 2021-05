Denise Pipitone | l' ex pm Maria Angioni | ' Intervenuti due gruppi di persone Mazara Del Vallo piena di ' sentinelle' '

(Di lunedì 17 maggio 2021) A ' Storie italiane ' di Eleonora Daniele sul casoè intervenuta la dottoressa, che in passato si è occupata della scomparsa della bambina. Per la dottoressanel ...

Advertising

repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - ASannais : RT @sergiomarcoc: #DomenicaLive col Talk dedicato a Denise Pipitone tocca il 14,8% La Fialdini è rimasta al 13,6% #AscoltiTv - zazoomblog : Denise Pipitone la rivelazione shock: “Ecco chi l’ha rapita” - #Denise #Pipitone #rivelazione #shock: - Frances48520231 : @rockmoda Chiediamo aiuto per DENISE PIPITONE Unitevi a noi,facciamo rete #denisepipitone #veritàperdenise… -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

A ' Storie italiane ' di Eleonora Daniele sul casoè intervenuta la dottoressa Maria Angioni , che in passato si è occupata della scomparsa della bambina. Per la dottoressa Angioni nel rapimento sono intervenuti due gruppi di persone: '...Felice Grieco , la guardia giurata che nell'ottobre del 2004 avvistò per l'ultima volta a Milano una bambina molto simile a, torna a parlare a ' Storie italiane ' condotto su Rai Uno da Eleonora Daniele. Anche secondo Felice Grieco , il rapimento dinon può essere stato commesso solo da ..."Secondo la mia ipotesi più persone hanno collaborato al sequestro e ci sono stati più passaggi di mano della bambina". Così l'ex pm Maria Angioni a "Mattino Cinque". La donna, ...La PM Maria Angioni ha raccontato delle proprie ipotesi sul caso Denise Pipitone. Alcune dichiarazioni sono state scioccanti.