Covid, sei Regioni verso la zona bianca da giugno: prima Friuli, Molise e Sardegna, poi Abruzzo, Veneto e Liguria (Di lunedì 17 maggio 2021) A partire dal 7 giugno potrebbero essere sei le Regioni italiane in zona bianca. Il condizionale è d’obbligo, perché a decidere il passaggio da una zona di rischio all’altra sarà, come di consueto, il trend dei contagi da Coronavirus. Ma se la curva epidemiologica non peggiorerà, stando alla road map esaminata dalla cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi e alla quale ha partecipato anche il Comitato tecnico scientifico (Cts), dal 1° giugno dovrebbero entrare in zona bianca Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Dal 7 giugno potrebbe toccare ad Abruzzo, Veneto e Liguria. Nelle Regioni in ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 maggio 2021) A partire dal 7potrebbero essere sei leitaliane in. Il condizionale è d’obbligo, perché a decidere il passaggio da unadi rischio all’altra sarà, come di consueto, il trend dei contagi da Coronavirus. Ma se la curva epidemiologica non peggiorerà, stando alla road map esaminata dalla cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi e alla quale ha partecipato anche il Comitato tecnico scientifico (Cts), dal 1°dovrebbero entrare inVenezia Giulia,. Dal 7potrebbe toccare ad. Nellein ...

