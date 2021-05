Covid | la cabina di regia per le nuove regole | a giugno via il coprifuoco

(Di lunedì 17 maggio 2021) Meno di 6mila casi, terapie intensive e numero di vittime in discesa (93, per la prima volta da mesi). Potrebbe essere un lunedì di svolta: alla luce di questi dati ladidel governo in ...

... si lascia alle spalle i mesi delle restrizioni per contenere i contagi da- 19 e si prepara ... decise con la testa sulla base dei dati" , riunisce oggi a Palazzo Chigi ladi regia. Ci ...Meno di 6mila casi, terapie intensive e numero di vittime in discesa (93, per la prima volta da mesi). Potrebbe essere un lunedì di svolta: alla luce di questi dati ladi regia del governo in programma potrebbe posticipare il coprifuoco e rivedere le restrizioni. In Puglia intanto si prepara un test per la riapertura delle discoteche . In 2mila con il green ...17/05/2021 07:00: Covid,da oggi Italia quasi tutta gialla: 7.00 Covid,da oggi Italia quasi tutta gialla Sarà un'Italia quasi completamente in giallo quella rappresentata nella ma ...Il premier Mario Draghi, che fonti di governo descrivono favorevole a riaperture «sicure e ragionate, decise con la testa sulla base dei dati», riunisce oggi a Palazzo Chigi la cabina di regia. Ci son ...