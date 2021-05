Covid | Baudo | ‘subito il vaccino agli over 80 in attesa | a questa età ogni giorno in più è perso’**

(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – Si faccia presto per intervenire sul mezzo milione di80 che ancora non è stato vaccinato perché limitato dal punto di vista fisico o tecnologico. Lo chiede Pippoche all’AdnKronos spiega: “Aetàè unin più, unperso. Dopo gli 80 anni bisogna intervenire subito”. Gli anziani in, sottolinea, “sono miei coetanei e hanno diritto all’assistenza che io fortunatamente ho avuto perché ho fatto in tempo. Magari non hanno parenti, non hanno qualcuno che si occupi di loro. Qualcuno che li conosce faccia il possibile perché possano intervenire e fare questo benedettoche è salvifico”, è l’appello di. L'articolo ...

