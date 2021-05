Coprifuoco addio in tre step. La proposta di Draghi (Di lunedì 17 maggio 2021) Coprifuoco alle 23, dal 7 giugno a mezzanotte, dal 21 giugno eliminare la misura. È la proposta che il premier Mario Draghi avrebbe portato sul tavolo della cabina di regia. Il centrodestra propone invece di allungarlo da subito alle 24. Per il premier, invece, spiegano fonti che partecipano all’incontro, si può posticipare l’orario della ‘chiusura’ nella prima settimana di giugno. Alle 18 Salvini dovrebbe incontrare gli esponenti di governo della Lega. Alla riunione partecipano, oltre al premier, i ministri Daniele Franco, Roberto Speranza, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Mariastella Gelmini, Elena Bonetti, il sottosegretario Roberto Garofoli, il coordinatore e il portavoce del Comitato tecnico-scientifico, Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. A seguire il Consiglio dei ministri sarà chiamato a varare il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 maggio 2021)alle 23, dal 7 giugno a mezzanotte, dal 21 giugno eliminare la misura. È lache il premier Marioavrebbe portato sul tavolo della cabina di regia. Il centrodestra propone invece di allungarlo da subito alle 24. Per il premier, invece, spiegano fonti che partecipano all’incontro, si può posticipare l’orario della ‘chiusura’ nella prima settimana di giugno. Alle 18 Salvini dovrebbe incontrare gli esponenti di governo della Lega. Alla riunione partecipano, oltre al premier, i ministri Daniele Franco, Roberto Speranza, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Mariastella Gelmini, Elena Bonetti, il sottosegretario Roberto Garofoli, il coordinatore e il portavoce del Comitato tecnico-scientifico, Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. A seguire il Consiglio dei ministri sarà chiamato a varare il ...

