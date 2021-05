Ciclone sull'India: la casa viene spazzata via così (Di lunedì 17 maggio 2021) Diversi i villaggi distrutti, molte le case spazzate via dai forti venti. Il Ciclone Tauktae sta devastando l'India 17 maggio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Diversi i villaggi distrutti, molte le case spazzate via dai forti venti. IlTauktae sta devastando l'17 maggio 2021

Advertising

saratripodi2 : RT @emanugi07: Diversi i villaggi distrutti, molte le case spazzate via dai forti venti. Il ciclone Tauktae sta devastando l'India VIDEO Ci… - emanugi07 : RT @emanugi07: Diversi i villaggi distrutti, molte le case spazzate via dai forti venti. Il ciclone Tauktae sta devastando l'India VIDEO Ci… - emanugi07 : Diversi i villaggi distrutti, molte le case spazzate via dai forti venti. Il ciclone Tauktae sta devastando l'India… - Piergiulio58 : RT @mountainblogit: Ciclone in arrivo sull’Everest? - RadioItaliaIRIB : Forte ciclone sull’India, morti e case distrutte -