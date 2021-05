Ancora una morte sul posto di lavoro: muore operaio di 53 anni (Di lunedì 17 maggio 2021) , nella bergamasca. Incidente sul lavoro (foto pubblico dominio)Non passa un’intera settimana senza dover fare dei tristi annunci. Non riescono a passare sette giorni di fila senza che si debba annunciare una morte, un’altra morte bianca. Inammissibile, intollerabile, inaccettabile ma tragicamente vero. Uomini e donne, padri e madri, che muoiono sul posto di lavoro, compiendo il loro dovere, per essere d’ausilio alle necessità familiari. Ti potrebbe interessare anche -> Il teatro tra crisi e problemi organizzativi: il pensiero di Ascanio Celestini Famiglie che non rivedranno più i loro cari andati al lavoro. Cambiano solo le località, le dinamiche degli incidenti, variano le eventuali responsabilità, ma alla fine si contano solo le vittime. Una dopo l’altra, una ... Leggi su ck12 (Di lunedì 17 maggio 2021) , nella bergamasca. Incidente sul(foto pubblico dominio)Non passa un’intera settimana senza dover fare dei tristi annunci. Non riescono a passare sette giorni di fila senza che si debba annunciare una, un’altrabianca. Inammissibile, intollerabile, inaccettabile ma tragicamente vero. Uomini e donne, padri e madri, che muoiono suldi, compiendo il loro dovere, per essere d’ausilio alle necessità familiari. Ti potrebbe interessare anche -> Il teatro tra crisi e problemi organizzativi: il pensiero di Ascanio Celestini Famiglie che non rivedranno più i loro cari andati al. Cambiano solo le località, le dinamiche degli incidenti, variano le eventuali responsabilità, ma alla fine si contano solo le vittime. Una dopo l’altra, una ...

