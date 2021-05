Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 maggio 2021)16 MAGGIOORE 16:20 – FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRANE RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCONE SI PRESENTA SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO AD ECCEZIONE DI ALCUNI RALLENTAMENTI IN CARREGGITA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA OSTIENSE A SEGUITO DI UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA DI MALAFEDE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INFORMIAMO CHE LUNEDÌ 17 MAGGIO LA X TAPPA DEL GIRO D’ITALIA ATTRAVERSERÀ LA PROVINCIA DI RIETI TRA LE 14 E LE 16 CIRCA. DALLE 13.00, CHIUSURE E DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA SULLA SALARIA E SULLA REGIONALE TERNANA, TRA ANTRODOCO E POGGIO BUSTONE, E SULLE STRADE INTERESSATE DEL CENTRO CITTADINO DI RIETI. IL GIRO SARÀ PRECEDUTO DALLA ...