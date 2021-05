Vaccino Covid nel Lazio: entro il 2 giugno Open Day per i maturandi, il tweet di Zingaretti (Di domenica 16 maggio 2021) Un Open Day vaccinale per i ragazzi che dovranno affrontare la maturità quest’anno. È questa l’ipotesi, sempre più concreta, per svolgere in sicurezza una prova così importante come l’esame di maturità. Una conferma arriva anche dal presidente della regione Nicola Zingaretti: ‘Vaccinare i maturandi ora è possibile e lo faremo. Torniamo alla normalità con i vaccini e pensando a tutti. È giusto pensare a ragazzi e ragazze che hanno di fronte questa prova dopo 2 anni difficili anche per lo studio e la vita sociale’. Le modalità con cui verrà organizzato l’Open Day sono ancora in fase di definizione ma è probabile ritenere che esse non saranno dissimili da quelle adottate fino a questo momento e che nella fattispecie prevedono l’utilizzo della app e degli hub regionali. Leggi anche: Vaccino ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 maggio 2021) UnDay vaccinale per i ragazzi che dovranno affrontare la maturità quest’anno. È questa l’ipotesi, sempre più concreta, per svolgere in sicurezza una prova così importante come l’esame di maturità. Una conferma arriva anche dal presidente della regione Nicola: ‘Vaccinare iora è possibile e lo faremo. Torniamo alla normalità con i vaccini e pensando a tutti. È giusto pensare a ragazzi e ragazze che hanno di fronte questa prova dopo 2 anni difficili anche per lo studio e la vita sociale’. Le modalità con cui verrà organizzato l’Day sono ancora in fase di definizione ma è probabile ritenere che esse non saranno dissimili da quelle adottate fino a questo momento e che nella fattispecie prevedono l’utilizzo della app e degli hub regionali. Leggi anche:...

