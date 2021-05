USA: Migliaia di persone scese in strada a sostegno della Palestina (Di domenica 16 maggio 2021) Migliaia di persone sono scese in strada negli Stati Uniti e in Canada per manifestare solidarietà al popolo palestinese. Da New York a Los Angeles, da Boston a Chicago, passando per Washington e Montreal, cortei si sono snodati per le città al grido di ‘Palestina libera’, ‘Libertà per Gaza’, ‘Basta apartheid’. Molti anche i manifestanti di religione ebraica critici del governo Netanyahu con i cartelli ‘Not in my name’. Circa duemila persone si sono presentate nell’area di Bay Ridge a Brooklyn, intonando “Libera, libera Palestina” e “Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera”. Hanno sventolato bandiere palestinesi e tenuto cartelli con la scritta “Fine dell’apartheid israeliano” e “Libertà per Gaza”. Molti manifestanti indossavano sciarpe ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021)disonoinnegli Stati Uniti e in Canada per manifestare solidarietà al popolo palestinese. Da New York a Los Angeles, da Boston a Chicago, passando per Washington e Montreal, cortei si sono snodati per le città al grido di ‘libera’, ‘Libertà per Gaza’, ‘Basta apartheid’. Molti anche i manifestanti di religione ebraica critici del governo Netanyahu con i cartelli ‘Not in my name’. Circa duemilasi sono presentate nell’area di Bay Ridge a Brooklyn, intonando “Libera, libera” e “Dal fiume al mare, lasarà libera”. Hanno sventolato bandiere palestinesi e tenuto cartelli con la scritta “Fine dell’apartheid israeliano” e “Libertà per Gaza”. Molti manifestanti indossavano sciarpe ...

Israele ha fretta di finire. Ma Hamas vuole la Jihad N elle ultime ore, al quinto giorno di guerra, gli attacchi a Israele si sono moltiplicati e differenziati: provengono ormai non solo da Gaza, da cui sono seguitati a piovere i missili fino a Tel Aviv ...

