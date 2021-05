Un falso medico pur di attaccare Attilio Fontana Report | che figura di palta | la denuncia della Lega

(Di domenica 16 maggio 2021) «La foga di doverRegione Lombardia fa brutti scherzi. Ora scopriamo che uno dei paladini di, il sindaco di Robbio, Roberto Francese, si era affidato a un "per somministrare i tamponi ai concittadini. Andrea Adessi non avrebbe titolo abilitativo e si sarebbe presentato in tv come». Lo dichiarano i deputatiFabrizio Cecchetti, commissario lombardo, e Massimiliano Capitanio, capogruppo in Vigilanza Rai. Insomma, pur di combattere, in una battaglia ostinata e a senso unico,, la trasmissione di Rai 3 condotta da Sigfrido Ranucci, si affida... a un. *** Di seguito l'articolo sulla querela annunciata ...

Advertising

ignaziore : RT @ArmoniosiAccent: Andrea Adessi falso medico virologo interveniva nei programmi della RAI e di Mediaset. Il mainstream i professionisti… - renton1972 : RT @ArmoniosiAccent: Andrea Adessi falso medico virologo interveniva nei programmi della RAI e di Mediaset. Il mainstream i professionisti… - Red75271347 : RT @ArmoniosiAccent: Andrea Adessi falso medico virologo interveniva nei programmi della RAI e di Mediaset. Il mainstream i professionisti… - RobertaDeNegri1 : RT @ArmoniosiAccent: Andrea Adessi falso medico virologo interveniva nei programmi della RAI e di Mediaset. Il mainstream i professionisti… - tiber_h : RT @ArmoniosiAccent: Andrea Adessi falso medico virologo interveniva nei programmi della RAI e di Mediaset. Il mainstream i professionisti… -

Ultime Notizie dalla rete : falso medico

L'accusa nei confronti di un imprenditore 53enne vercellese è di esercizio abusivo della professione medica e attivazione di un centronon autorizzato. Proprio qui effettuava tamponi per il rilevamento del Covid. Era stato un cittadino a presentare denuncia ai carabinieri, da lì erano partiti gli accertamenti. La società in ...Ad Adessi la Procura contesta l'esercizio abusivo della professione medica e l'attivazione di un centronon autorizzato: un centro, quello aperto in centro città, in via Mameli, che era tra l'...Ginecologo con il solo diploma di geometra, con la morte di Andrea Stampini, nel luglio del 2019, si erano estinti i procedimenti penali a suo carico. Non si era però cancellato il danno erariale che ...La pm Baccaglini si appresta a chiedere il rinvio a giudizio per l’ex vicesindaco di San Donà e medico di base a Cavallino al quale sono già stati sequestrati 540 mila euro ...