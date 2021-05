Toni Pipitone chi è l’ex marito di Piera Maggio? Come mai non è papà di Denise Pipitone? (Di domenica 16 maggio 2021) Oggi a Domenica In si parlerà nuovamente del caso di Denise Pipitone, ormai da più di 17 anni Ma che bella è una vicenda che ha appassionato un’intera Nazione. Ultimamente le indagini sulla bambina si sono riaperti per via di alcune lacune fatte negli indagini. Anche molte segnalazioni e lettere anonime hanno riacceso la speranza di trovare la bambina ancora in vita. É in questi anni, tra il 1996 e il 1998, che sboccia l’amore tra Pietro e Piera, all’inizio clandestino, presto alla luce del sole. Il passaggio alla nuova relazione è molto sofferto, ma inarrestabile. Dall’unione nasce appunto la piccola Denise Pipitone, nel 2000. La donna, casalinga, stava provando a rifarsi una vita frequentando un corso di informatica, quando la tragedia ha segnato inevitabilmente la ... Leggi su newsitaliane (Di domenica 16 maggio 2021) Oggi a Domenica In si parlerà nuovamente del caso di, ormai da più di 17 anni Ma che bella è una vicenda che ha appassionato un’intera Nazione. Ultimamente le indagini sulla bambina si sono riaperti per via di alcune lacune fatte negli indagini. Anche molte segnalazioni e lettere anonime hanno riacceso la speranza di trovare la bambina ancora in vita. É in questi anni, tra il 1996 e il 1998, che sboccia l’amore tra Pietro e, all’inizio clandestino, presto alla luce del sole. Il passaggio alla nuova relazione è molto sofferto, ma inarrestabile. Dall’unione nasce appunto la piccola, nel 2000. La donna, casalinga, stava provando a rifarsi una vita frequentando un corso di informatica, quando la tragedia ha segnato inevitabilmente la ...

Advertising

tweetnewsit : Toni Pipitone rompe il silenzio dopo anni: le sue parole trasmesse da #QuartoGrado - infoitinterno : Toni Pipitone, ex marito di Piera Maggio: 'Ero e sono il papà di Denise' - Moonlig94421095 : RT @NewSicilia: 'È figlia mia. Me la devono riportare indietro', Toni Pipitone rivive il giorno della scomparsa della piccola #DenisePipito… - tweetnewsit : Toni Pipitone ha ricordato il giorno della scomparsa di #DenisePipitone, non è suo padre naturale, tuttavia l'ha se… - MazaraNews : Caso Denise, Toni Pipitone: 'Sono stato e sono il suo papà, me la devono riportare indietro' -