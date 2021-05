Premier League | Alisson regala una vittoria all’ultimo respiro al Liverpool contro il West Bromwich

(Di domenica 16 maggio 2021) Ilbatte ilper 1-2 nella partita valida per la 36esima giornata di2020/2021. A sbloccare il risultato sono i padroni di casa con Robson-Kanu, che al 15? trova il suo primo gol stagionale. Salah trova il pareggio al 33?, e, dopo una partita che sembrava destinata al pareggio, ecco il gol che non ti aspetti. Calcio d’angolo dalla sinistra di Alexander-Arnold al 95?, a trovare l’incornata vincente è. Il portiere brasilianocosì unafondamentale per il, che rimane aggrappato alla zona Championsoccupata dal Chelsea e lontana un solo punto. SportFace.

Il Liverpool batte il West Bromwich per 1-2 nella partita valida per la 36esima giornata di Premier League 2020/2021. A sbloccare il risultato sono i padroni di casa con Robson-Kanu, che al 15' trova ... Prosegue la Premier League con gli incontri della trentaseiesima giornata (Manchester United-Leicester e Chelsea-Arsenal già disputate).