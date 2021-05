Parma Sassuolo 0-0 LIVE: doppia occasione neroverde con Boga e Defrel (Di domenica 16 maggio 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Parma e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Tardini”, Parma e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Sassuolo 0-0 MOVIOLA 3? occasione Berardi – Manovra avvolgente del Sassuolo con Berardi che conclude all’interno dell’area ma spara alto. Ottima occasione sprecata dal capitano neroverde. 5? occasione Sohm – Si fa vedere anche il Parma con una conclusione ravvicinata di Sohm che incredibilmente non trova lo specchio della porta. 15? ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 3?Berardi – Manovra avvolgente delcon Berardi che conclude all’interno dell’area ma spara alto. Ottimasprecata dal capitano. 5?Sohm – Si fa vedere anche ilcon una conclusione ravvicinata di Sohm che incredibilmente non trova lo specchio della porta. 15? ...

Advertising

WhoScored : ?? Ruslan Malinovskiy's last nine appearances for @Atalanta_BC: ?? Udinese ?????? ?? Fiorentina ?????? ?? Juventus ? ?? Rom… - Carlino_Modena : Parma Sassuolo: segui la diretta. Dove vederla in tv - alica_schmidt1 : Parma vs Sassuolo | Serie A Trasmissione in diretta - bayiskendr : RT @SkySport: Inizia Parma-Sassuolo: segui il LIVE ? #ParmaSassuolo Su Sky Sport Serie A ? #SkySerieA #SkySport #SerieA - bayiskendr : RT @repubblica: ?? Serie A. Al via penultima partita della giornata, Parma-Sassuolo: segui la diretta. Alle 20.45 Milan-Cagliari, con i sard… -