Pagelle Fiorentina Napoli | Insigne padrone | giù Ribery

(Di domenica 16 maggio 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP:VOTI(3-5-2): Terracciano 6,5; Milenkovic 6, Pezzella 5,5, Caceres 5,5; Venuti 5,5, Castrovilli 5 (66? Kokorin), Pulgar 5,5, Bonaventura 6 (77? Callejon sv), Biraghi 5 (66? Igor sv);5 (82? Kouamè sv), Vlahovic 5,5. A disp.: Dragowski, Martinez Quarta, Borja Valero, Kouame, Olivera de Andrea, Montiel, Amrabat, Callejon, Kokorin, Eysseric, Dos Santos. All.Iachini 5,5(4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6,5, ...

Advertising

antonio_gaito : #FiorentinaNapoli 0-2, le pagelle: #Rrahmani butta giù il muro viola! #Osimhen, che giocata sul 2-0! - anteprima24 : ** Fiorentina-#Napoli, le pagelle degli azzurri: Insigne sbaglia dagli 11 metri ma si gusta la vendetta **… - tuttonapoli : Fiorentina-Napoli 0-2, le pagelle: Rrahmani butta giù il muro viola! Osimhen, che giocata sul 2-0! - cn1926it : #FiorentinaNapoli, pagelle – #Insigne: pali, terrore e… felicità. #Zielinski cecchino da #Champions - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PAGELLE NM - Fiorentina-Napoli, i voti di Petrazzuolo: '9 a Insigne, 8 a Zielinski e Osimhen' -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Fiorentina

A 20' dal termine Gattuso pensa alla prossima sfida con lae toglie dal campo proprio Osimhen, diffidato, per inserire Mertens. Escono anche Zielinski e Lozano, al loro posto Lozano e ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21:Napoli Ledei protagonisti del match trae Napoli, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: FLOP: VOTI Al termine del ...Pagelle Fiorentina Napoli Serie A. Voti Serie A Fiorentina Napoli, si chiude la 37esima giornata con il lunch match. Le pagelle su CalcioNapoli24 Pagelle Fiorentina Napoli. Termina il match al Franchi ...Le pagelle di Fiorentina-Napoli 0-2 con i voti e il tabellino del match della trentasettesima giornata di Serie A 2020/2021. Al Franchi primo tempo bloccato, nel secondo tempo cè ...