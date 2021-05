Mercato Juventus, il Cholo piomba sul bianconero: possibile scambio (Di domenica 16 maggio 2021) Mercato Juventus – Una delle più grandi delusioni della stagione è il centrocampo della Juventus. Nello specifico, Rodrigo Bentancur. L’ex Boca sotto la guida di Sarri si era rivelato uno dei migliori centrocampisti della scorsa Serie A. Quest’anno, in un ruolo quasi inedito, ha deluso tanto. Troppi errori e soprattutto troppa discontinuità. Di fatto, la Juventus non lo reputa più incedibile e può partire a fine stagione. Mercato Juventus, Bentancur verso l’Atletico? Nelle ultime ore arrivano voci che vedono un forte interesse spagnolo per Bentancur. CalcioMercato.com lancia una nuova ipotesi, quella dell’Atletico Madrid. Il Cholo vorrebbe portare l’uruguagio a Madrid. La valutazione di Bentancur si aggira intorno ai 40 milioni. Leggi anche: Calhanoglu ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 16 maggio 2021)– Una delle più grandi delusioni della stagione è il centrocampo della. Nello specifico, Rodrigo Bentancur. L’ex Boca sotto la guida di Sarri si era rivelato uno dei migliori centrocampisti della scorsa Serie A. Quest’anno, in un ruolo quasi inedito, ha deluso tanto. Troppi errori e soprattutto troppa discontinuità. Di fatto, lanon lo reputa più incedibile e può partire a fine stagione., Bentancur verso l’Atletico? Nelle ultime ore arrivano voci che vedono un forte interesse spagnolo per Bentancur. Calcio.com lancia una nuova ipotesi, quella dell’Atletico Madrid. Ilvorrebbe portare l’uruguagio a Madrid. La valutazione di Bentancur si aggira intorno ai 40 milioni. Leggi anche: Calhanoglu ...

