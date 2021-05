LIVE Nadal-Djokovic 7-5 1-6 3-2, Finale Internazionali d’Italia in DIRETTA: lo spagnolo si salva e conduce il set (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DI Nadal! Riga pizzicata dallo spagnolo. 3-2 Lo spagnolo si salva e conduce il terzo set. AD-40 Servizio e diritto di Nadal. 40-40 ROVESCIO CLAMOROSO DI Nadal IN CONTROPIEDE! 40-AD RECUPERO PAZZESCO DEL SERBO SULLA PALLA CORTA DI Nadal! E poi chiusura con la volée di diritto alta. 40-40 DIFESA PAZZESCA DI Nadal!!!! Diritto sul nastro di Nole dopo aver dominato scambio respinto sempre dallo spagnolo. 30-40 PALLA BREAK NOLE MA CHE SCAMBIO!!!! Palla corta con saltello del serbo che chiama a rete Nadal, lo spedisce indietro con il lob e poi il serbo chiude con lo smash. 30-30 Larga la risposta di ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DI! Riga pizzicata dallo. 3-2 Losiil terzo set. AD-40 Servizio e diritto di. 40-40 ROVESCIO CLAMOROSO DIIN CONTROPIEDE! 40-AD RECUPERO PAZZESCO DEL SERBO SULLA PALLA CORTA DI! E poi chiusura con la volée di diritto alta. 40-40 DIFESA PAZZESCA DI!!!! Diritto sul nastro di Nole dopo aver dominato scambio respinto sempre dallo. 30-40 PALLA BREAK NOLE MA CHE SCAMBIO!!!! Palla corta con saltello del serbo che chiama a rete, lo spedisce indietro con il lob e poi il serbo chiude con lo smash. 30-30 Larga la risposta di ...

