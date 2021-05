Kobe Bryant entra nella Hall of Fame, la moglie Vanessa commuove tutti: 'Ora sei uno dei più grandi' (Di domenica 16 maggio 2021) l'icona dei Los Angeles Lakers morto 16 mesi fa in un incidente di elicottero, è stato 'accolto' con una cerimonia nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame , parte del gruppo classe 2020, che ... Leggi su leggo (Di domenica 16 maggio 2021) l'icona dei Los Angeles Lakers morto 16 mesi fa in un incidente di elicottero, è stato 'accolto' con una cerimoniaNaismith Memorial Basketballof, parte del gruppo classe 2020, che ...

Eurosport_IT : 'Ce l'hai fatta. Ora sei nella Hall of Fame. Ti amo e ti amerò per sempre, Kobe Bean Bryant' ?????? Il discorso integ… - dchinellato : ???? Natalia Bryant is wearing Kobe’s Hall of Fame jacket at the #20HoopClass ceremony ???? Natalia Bryant, la figlia… - NBAItalia : 24 | 8 Vanessa e Natalia Bryant hanno ricevuto la giacca e l’anello della #20HoopClass di Kobe @Hoophall |… - CapitanoRhett : RT @Eurosport_IT: 'Ce l'hai fatta. Ora sei nella Hall of Fame. Ti amo e ti amerò per sempre, Kobe Bean Bryant' ?????? Il discorso integrale d… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Kobe Bryant, accoglienza postuma nella Hall of Fame #ANSA -