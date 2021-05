Intervista a Natalia Aspesi, una che dice "sta zitto" agli uomini (Di domenica 16 maggio 2021) Avendo una certa considerazione di me stessa, piuttosto, leggo gli insulti e provo pena per chi li ha fatti. Poverini. Chissà che vita devono avere per aver tutta questa voglia di un nemico'. La ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 maggio 2021) Avendo una certa considerazione di me stessa, piuttosto, leggo gli insulti e provo pena per chi li ha fatti. Poverini. Chissà che vita devono avere per aver tutta questa voglia di un nemico'. La ...

Advertising

delvecchiog : Parole (quasi) definitive sul rapporto fra sessi, anno domini 2021. Intervista tutta da leggere di @nicolamirenzi a… - Valenti69936987 : @IsolaDeiFamosi Meravigliosa puntata! intervista stupenda ad Elena Santarelli, interessante e simpatica la chiacchi… - obvae_ : RT @guestofworld_: 'Tommaso è una persona che ti mette a tuo agio e si può parlare di tutto quindi mi sono sentita tanto me stessa in tutta… - cantshineasyou : ho appena finito di vwdere il punto z una delle migliori puntate, amdre e natalia erano veramente a proprio agio è… - Giovanna180751 : RT @Florentina915: @tommaso_zorzi Fantastica l'intervista a Crocc e Natalia, esattamente come Oppini e Mamma Armanda quando hai una complic… -