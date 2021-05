In piazza contro la guerra: arabi e ebrei insieme in Israele per dire no alle violenze (Di domenica 16 maggio 2021) Per la pace c'è una speranza: 'ebrei ed arabi si rifiutano di essere nemici". E' lo slogan apparso su cartelli e striscioni appesi su diverse case in Israele, per protestare contro l'ondata di ... Leggi su globalist (Di domenica 16 maggio 2021) Per la pace c'è una speranza: 'edsi rifiutano di essere nemici". E' lo slogan apparso su cartelli e striscioni appesi su diverse case in, per protestarel'ondata di ...

Advertising

IsabellaRauti : Sabato #15maggio, dalle ore 15.00, in Piazza Duomo a #Milano contro il Ddl Zan. #restiamoliberi #noddlzan… - Agenzia_Ansa : VIDEO | A Milano le voci dalla piazza contro il Ddl Zan: 'Legge satanica contro la vita e la famiglia' #ANSA - MonicaCirinna : Domani in piazza per far sentire la nostra voce contro ogni forma di violenza, odio e discriminazione. Avanti sui d… - CronacaOssonaTw : In piazza Litta, dietro la torre, c'erano 2 uomini che pisciavano contro il muro - ilarymary : In piazza Litta, dietro la torre, c'erano 2 uomini che pisciavano contro il muro -