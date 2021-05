F1, Helmut Marko: “Sono sorpreso da Lewis Hamilton e come abbia gestito la corsa a Barcellona” (Di domenica 16 maggio 2021) Il GP di Spagna è andato in archivio e il Mondiale 2021 di F1 guarda al prossimo appuntamento di Montecarlo. Lewis Hamilton ha dimostrato ancora una volta di essere meritevole del titolo di riferimento. Il britannico, nonostante quanto fatto da Red Bull, ha saputo interpretare in maniera perfetta i vari momenti della gara e per Max Verstappen (secondo) c’è stato poco da fare. La Mercedes si è rivelata costante e performante e quindi per Lewis cogliere questo riscontro è stata la logica conseguenza, visto anche il feeling con la W12. A essere stupito della reazione della Frecce Nere e del suo leader è stato il consulente del team di Milton Keynes Helmut Marko. “Hamilton mi ha sorpreso per la sua lettura in corsa in Spagna. E’ riuscito a esprimere una ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) Il GP di Spagna è andato in archivio e il Mondiale 2021 di F1 guarda al prossimo appuntamento di Montecarlo.ha dimostrato ancora una volta di essere meritevole del titolo di riferimento. Il britannico, nonostante quanto fatto da Red Bull, ha saputo interpretare in maniera perfetta i vari momenti della gara e per Max Verstappen (secondo) c’è stato poco da fare. La Mercedes si è rivelata costante e performante e quindi percogliere questo riscontro è stata la logica conseguenza, visto anche il feeling con la W12. A essere stupito della reazione della Frecce Nere e del suo leader è stato il consulente del team di Milton Keynes. “mi haper la sua lettura inin Spagna. E’ riuscito a esprimere una ...

Advertising

zazoomblog : F1 Helmut Marko “Sulla regola sulle ali flessibili siamo tranquilli in Red Bull non colpirà solo noi” - #Helmut… - OA_Sport : #F1, Helmut #Marko “Sulla regola sulle ali flessibili siamo tranquilli in Red Bull, non colpirà solo noi” - automotorinews : ??? Il consigliere #RedBull Helmut #Marko si è espresso sul confronto tra Max #Verstappen e Lewis #Hamilton ??? Le s… - Motorsport_IT : #F1 | Helmut Marko in una intervista esclusiva rilasciata a - TheExtremista : RT @Motorsport_IT: #F1 | Il vivaio della #RedBull ha vissuto negli scorsi anni dei periodi di magra, ma adesso sono molti i talenti present… -