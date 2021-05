Diffidati Milan-Cagliari | rossoneri a rischio squalifica in vista dell’Atalanta

(Di domenica 16 maggio 2021) Sono cinque i calciatori delche figurano nella lista deiprima di giocare contro ile aindell’importantissima sfida contro l’Atalanta nell’ultima giornata. Si tratta di Bennacer, Calhanoglu, Dalot, Hernandez, Rebic, dunque tutte pedine fondamentali per la squadra rossonera: in caso di cartellino giallo andrebbero a scontare un turno di stop. SportFace.

Sportface.it

Nelc'è una lunga lista diche riguarda Bennacer , Calhanoglu, Dalot, Theo Hernandez e Rebic. In caso di cartellino giallo saranno assenti per l'ultima partita di campionato a Bergamo.Sono cinque i calciatori delche figurano nella lista deiprima di giocare contro il Cagliari e a rischio squalifica in vista dell'importantissima sfida contro l' Atalanta nell'ultima giornata. Si tratta di ...FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Hakan Calhanoglu, Rebic. All.: Pioli. 19.39 ...Questa sera, alle 20:45, il Milan affronterà il Cagliari. Tra le fila dei rossoneri ci saranno quattro giocatori diffidati ovvero Calhanoglu, Bennacer, Dalot, ...