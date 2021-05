Demi Lovato | due nuovi progetti in arrivo

(Di domenica 16 maggio 2021) Dopo una carriera particolarmente problematica e più di un decennio nella corte di Topolino,ha deciso di lanciarsi su. La popstar, salita alla ribalta per il suo talento musicale e i tanti show su Disney Channel, tornerà in tv, in un programma dove affronterà il mondo del paranormale. Nella serie in via di sviluppo Unidentified With, la star tenterà di esplorare il mistero irrisolto sull’esistenza degli UFO. Un nuovo racconto del paranormale? Insieme alla sorella Dallas e all’amico Matthew Scott Montogmery,ascolterà l’esperienza di scienziati, studiosi e persone che hanno assistito a fenomeni paranormali. L’ obiettivo finale dello show sarebbe riuscire a provare o meno l’esistenza degli alieni. ...

Nel programma la cantante parler di identit sessuale, salute mentale, creativit e diritti LGBTQIA +.si mette alla prova nella conduzione di un talk show trasmesso via ...Non solo musica ma argomenti come salute mentale, attivismo, giustizia e diritti LGBTQ. E' il nuovo progetto di, un podcast, il cui titolo è '4D with', dove 4D sta per quarta dimensione. Il podcast sarà online dal 19 maggio prodotto da Cadence13. "Vivere nella Quarta Dimensione - ha ...Demi Lovato si mette alla prova nella conduzione di un talk show trasmesso via podcast. Il nuovo progetto intitolato «4D With Demi Lovato», debutterà il 19 maggio su varie piattaforme e vedrà la parte ...C'è una nuova avventura in vista per Demi Lovato! La cantante ha annunciato l'arrivo del suo primo podcast 4D with Demi Lovato, a partire da mercoledì 19 maggio e con una nuova puntata a cadenza setti ...